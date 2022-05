Zo’n anderhalve maand geleden kondigde Supermassive Games samen met uitgever 2K de nieuwe horrorgame The Quarry aan. In de weken na de onthulling kregen we uitgebreide gameplaybeelden te zien en leerden we ook veel over het spel. Zo bleek deze week bijvoorbeeld dat The Quarry maar liefst 186 verschillende eindes bevat.

The Quarry staat gepland voor een release op 10 juni, een kleine zes weken na nu dus. Dat de game die datum gaat halen, lijkt nu wel een zekerheidje, want Supermassive Games heeft op Twitter vol trots aangekondigd dat The Quarry goud is gegaan en dat is ruim voor de release. De ontwikkelaar zal ongetwijfeld verder werken aan een day one patch, maar niets lijkt de release van The Quarry in juni nog in de weg te staan.

The Quarry verschijnt op de eerder genoemde datum voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.