De marketing van Company of Heroes 3 loopt de laatste weken steeds meer op, zo krijgen we nu ongeveer om de week een nieuwe video die meer duidelijk maakt over het spel. Dat is deze week niet anders, de ontwikkelaars hebben namelijk een nieuwe video uitgebracht. Ditmaal in het teken van de campagne, de verschillende companies, de omgeving en meer.

Company of Heroes 3 komt eind 2022 uit en zal beschikbaar zijn op pc. Je kan de video hieronder bekijken: