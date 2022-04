Relic Entertainment heeft een nieuwe video uitgebracht, waarin de ontwikkelaar dieper in gaat op de stijl en de authenticiteit van Company of Heroes 3. De real-time strategie game gooit je recht in een slagveld tijdens de Tweede Wereldoorlog en als we de ontwikkelaars mogen geloven, zal dit met een realisme zijn dat niet eerder in Company of Heroes is vertoond.

De mate van realisme wordt beschreven door ontwikkelaar Kristian Bourdage met een aantal voorbeelden, zo zal het soort aarde dat op het terrein ligt precies hetzelfde type aarde zijn dat je voertuig bevuilt. Daarnaast zul je dynamische schade mogen verwachten, gebaseerd op waar een kogel je voertuig raakt. Een schot in de motor zal dan veel catastrofaler zijn dan een schot op het raam van je wagen.

De geluiden van wapens en andere effecten zullen dichter dan ooit bij het echte leven komen volgens senior artist Michael Musselam. Het team heeft volgens Musselam alle referenties gebruikt die ze konden vinden.

“We watch reams of World War 2 documentaries, read some books, technical diaries, just to try and get a sneak peek at what this weapon looks like when it fires, what happens. What does an explosion look like in real life?”