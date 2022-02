Hoewel we nog steeds niet over een releasedatum voor deze game beschikken, weten we wel al het een en ander over de gameplay. Nu hebben SEGA en Relic Entertainment ons een nieuwe blik gegund op de komende Tweede Wereldoorlog RTS Company of Heroes 3 en zijn missies. De missies zouden over een dynamische structuur beschikken, waarbij de parameters zullen veranderen afhankelijk van jouw prestaties in eerdere missies.

Deze missies zullen ook variëren in schaal en omvang. Zo kun je je bijvoorbeeld met een klein team ingenieurs achter de vijandelijke linies begeven om een tank terug te halen, maar ook zullen er grootschaligere operaties plaatsvinden, waarbij je munitiedepots en dergelijke zult moeten opblazen of veroveren. Bekijk hieronder zeker even de video die de individuele missies uit de doeken doet.