Sinds de bekendmaking van de Splatoon 3 releasedatum krijgen we een consistente stroom aan nieuwe info vanuit Nintendo over de unieke third-person shooter. Onder andere hebben we meer geleerd over nieuwe wapens, kledingstijlen en meer. Iets waar we nog niet zo veel over hebben gehoord, is het terugkeren van wapens, tot nu.

Nintendo heeft laten weten dat alle ‘basic weapons’ uit Splatoon en Splatoon 2 terug zullen keren in het derde deel van één van Nintendo’s populairste franchises. Daar vallen de N-ZAP, de Aerospray en Splattershot Pro onder andere onder, maar je mag natuurlijk ook de terugkeer van rollers en sloshers verwachten.

Alhoewel er nog geen complete lijst van alle wapens in Splatoon 3 is, heeft Nintendo wel alvast drie terugkerende wapens laten zien op het officiële Twitteraccount van Splatoon 3, namelijk de Splattershot, Splattershot Jr. en de .96 Gal.