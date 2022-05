IO Interactive werkt nu al enige tijd aan het mysterieuze Project 007, maar daarnaast wordt er ook nog volop gewerkt aan nieuwe content voor Hitman III. Zo is er onder meer een nieuwe modus genaamd Freelancer in de maak en andere content, zoals nieuwe maps en missies. De ontwikkelaar heeft nu een roadmap vrijgegeven die de aankomende plannen wat meer toelicht.

Allereerst zal de Freelancer modus wat later verschijnen dan gepland. Deze staat nu voor de tweede helft van dit jaar. Daarentegen zal er ook wat content naar voren geschoven worden, want Ambrose Island zal al in juli verschijnen. Verder staat er ook nog een boel content gepland voor de maand mei en dat alles vind je hieronder.