Nu het nieuwe seizoen van Apex Legends om de hoek staat wordt er steeds meer duidelijk. Een van de hoogtepunten is wellicht de toevoeging van een nieuwe Legend, namelijk Newcastle. We wisten al het een en ander over hem qua achtergrond, maar nu kunnen we ook eens zien wat hij zoal in huis heeft.

Newcastle is duidelijk een support Legend die met zijn schild aanvallende teamleden kan helpen, maar ook gewonde teamleden in veiligheid kan brengen met een schild. Deze skills worden in de onderstaande trailer nog even extra uitgelicht. Op 10 mei zal het nieuwe seizoen van Apex Legends van start gaan en Newcastle is dan natuurlijk speelbaar.