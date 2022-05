Square Enix werkt al geruime tijd aan Final Fantasy XVI en hoewel we nog geen releasedatum hebben, zal het niet lang meer duren vooraleer we meer informatie krijgen. Recent konden we al melden dat de ontwikkeling in de laatste fase verkeert en nu blijkt ook een nieuwe trailer gereed te zijn.

In een stream die om NieR Re[in]carnation draaide was Naoki Yoshida te gast en hier sprak hij ook kort over Final Fantasy XVI. Zo kon hij kwijt dat de nieuwe trailer klaar is, maar dat die door wat vertragende factoren samen met een aankondiging nog niet is gedeeld, lang zal het echter niet meer duren.

Verder herhaalde Yoshida dat de game min of meer klaar is en dat het team veel tijd heeft besteed aan het polijsten van het geheel. Voor nu is het echter wachten op het moment dat de trailer gedeeld wordt, mogelijk dat dit tijdens Summer Game Fest gebeurt dat op 9 juni van start gaat.