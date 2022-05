Apex Legends, de Battle Royale-shooter van Respawn Entertainment, is alweer bij seizoen dertien aanbeland. Zoals gewoonlijk wordt er ook dit seizoen weer een nieuwe Legend geïntroduceerd en het is nu de beurt aan Newcastle, die onlangs al wat van zijn trucjes heeft laten zien. De game lanceerde in 2019 met twaalf speelbare personages en met de komst van Newscastle, zitten we inmiddels op eenentwintig.

In een interview met Dextero laat Senior Character Designer Devan McGuire weten, dat Apex Legends in de toekomst mogelijk minder nieuwe personages krijgt. Het wordt namelijk steeds moeilijker om ‘unieke personages’ te bedenken die niet ’te krachtig of te niche’ zijn. Volgens McGuire komt er uiteindelijk een ‘breekpunt’ waarop een nieuw personage toevoegen niet langer mogelijk is zonder de balans van de game te verstoren.