Het succes van Call of Duty lijkt niet te stoppen en dit geldt niet alleen voor de pc- en console-games, maar ook de mobiele game. Zo laat Activision in de jaarrekening van 2021 weten dat Call of Duty Mobile wereldwijd nu al meer dan 650 miljoen keer is gedownload.

2021 is een recordjaar geweest voor Call of Duty Mobile, aldus Activision. Het spel wordt op smartphones ongeveer evenveel gespeeld als op console en pc. Dit is mede te danken aan de release in China, wat tevens heeft bijgedragen aan meer dan 1 miljard dollar aan transacties in het spel.

“The number of people experiencing Call of Duty on mobile each month almost matched those playing on console and PC in 2021”

Activision lijkt niet van plan te zijn om op korte termijn op de rem te trappen. Het volgende deel, Call of Duty: Modern Warfare 2 hangt al in de steigers en Warzone 2 is momenteel ook volop in ontwikkeling. Nadien kan het echter zijn dat de franchise een jaar pauze neemt.

Speel jij Call of Duty Mobile, of houd je het liever bij de console/pc Call of Duty’s? Laat het hieronder weten!