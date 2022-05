De actie-RPG Steelrising ziet er best veelbelovend uit. Deze uitspraak baseren we op de gloednieuwe ‘story trailer’, die ons met verve onderdompelt in een alternatieve geschiedenis. In dit fictieve universum heeft koning Lodewijk de Zestiende met een mechanisch leger de Franse revolutie van 1789 bloederig de kop ingedrukt. Aan jou om als Aegis, een soort Android die het niet zo op Lodewijk en consorten heeft, zijn opmars te stuiten.

Waar waren we gebleven? Oh ja, Steelrising ziet er best veelbelovend uit. Je hoeft ons niet op ons woord te geloven, overigens. Neem hieronder gerust zelf een kijkje.