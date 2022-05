Iedere week worden er via de Epic Games Store één of meerdere games gratis beschikbaar gesteld. Normaal gesproken wordt al bekendgemaakt welke titels in de eerstvolgende week gratis zullen zijn, maar vorige week gaf Epic geen details prijs. Voor deze week werd aangegeven dat een ‘mystery game’ gratis zou worden aangeboden.

Inmiddels is er duidelijkheid, want het is nu mogelijk om Borderlands 3 gratis te downloaden via de Epic Games Store. Je kunt daarvoor hier terecht en deze actie loopt tot en met 26 mei. Welke game er volgende week gratis wordt weggegeven blijft ook weer een mysterie totdat het moment daar is. In het kader van de Epic Mega Sale in de digitale winkel belooft Epic vier weken lang gratis “blockbuster games” aan te bieden, dus dat schept in ieder geval hoge verwachtingen.

Wil je meer weten over Borderlands 3? Lees dan hier onze review.