Eerder dit jaar werd de ontwikkeling van S.T.A.L.K.E.R. 2 stopgezet door de oorlog in Oekraïne. Logischerwijs gaat de veiligheid van de ontwikkelaars voor en daarnaast moest de studio met spoed Kiev verlaten. Inmiddels zijn ze nu in Praag ondergebracht. Daarnaast reageerde onlangs één van de ontwikkelaars op de officiële Discord van de game positief op de vraag of de ontwikkeling hervat is.

Oorspronkelijk stond S.T.A.L.K.E.R. 2 voor december dit jaar gepland. Wat de nieuwe releasedatum wordt is op dit moment nog niet bekend. Verder heeft de game onlangs een kleine naamswijziging ondergaan. De volledige naam was S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl en dat is nu aangepast naar S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, de Oekraïense spelling voor het gebied in plaats van de Russische.