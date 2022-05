Marvel’s Spider-Man en Spider-Man: Miles Morales zijn voor zowel Sony als Marvel onvervalste successen geweest en Insomniac Games zit inmiddels diep in de productie van Marvel’s Spider-Man 2. Het had echter niet veel gescheeld, of de ontwikkeling had bij Microsoft gelegen, en niet bij Sony. Dit blijkt uit commentaar van Jay Ong – hoofd van Marvel Games – in het boek ‘The Ultimate History of Video Games, Volume 2’ (via ResetEra).

Toen Ong aangesteld werd bij Marvel moest hij uitzoeken waarom de enorme successen van de Marvel films maar niet omgetoverd konden worden naar successen in de videogame industrie. Jay Ong ging daarom op zoek naar een uitgever die oog had voor een investering op de lange termijn en hij kwam uit bij zowel Sony als Microsoft. Hij vroeg beide partijen of zij interesse hadden om games voor Marvel te ontwikkelen.

Volgens Ong reageerde Microsoft dat zij de focus hadden op hun eigen IP’s en dat ze daarom geen interesse hadden om Marvel games te maken. Uiteindelijk kwam Ong toen bij Sony en Insomniac Games uit en de rest is, zoals ze zo mooi zeggen, geschiedenis.