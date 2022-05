We zijn ondertussen al zeven jaar aan de slag met Tom Clancy’s Rainbow Six Siege en nu is het tweede seizoen van dit jaar onthuld: Operation Vector Glare. Het nieuwe seizoen brengt natuurlijk ook een nieuwe Operator met zich mee en ditmaal is het de beurt aan Sens uit België, dan weet je natuurlijk dat het goed gaat komen.

Sens beschikt over een coole gadget waarmee hij een soort gordijn creëert op basis van uitrollende projectors, die ervoor zorgen dat het zicht van andere Operators geblokkeerd wordt. Denk aan een rookgranaat, maar dan in een rechte lijn.

Verder brengt het seizoen ook een nieuwe Team Deathmatch-map en een nieuw reputatiesysteem naar de game, net als de gebruikelijke gameplay verbeteringen. Ook zal je vanaf nu gestraft worden voor het beschieten van je eigen teamgenoten, alsook voor het annuleren van matches.

Wil je Sens een keer in actie zien, bekijk dan zeker de onderstaande trailer.