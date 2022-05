Gisterenavond werd de eerste echte teaser van Call of Duty: Modern Warfare 2 gedeeld en die zet alvast de toon voor het avontuur dat we op 28 oktober dit jaar mogen verwachten. Na het live gaan van deze teaser hebben dataminers informatie in Call of Duty: Vanguard gevonden die zicht geeft op wat we qua edities mogen verwachten.

Met de Reloaded update voor Call of Duty: Vanguard en Warzone is er informatie over Call of Duty: Modern Warfare 2 aan de games toegevoegd. Dit voornamelijk als voorbereiding om straks in-game pre-orders mogelijk te maken, maar die informatie is dus al gevonden.

Zodoende weten we dat er plannen zijn voor een open beta en spelers krijgen bij een pre-order natuurlijk bonussen. Verder is Activision van plan om drie edities van de shooter uit te brengen. Elk van deze edities geeft bij pre-order in ieder geval toegang tot de beta, maar dan eerder dan de rest.

De drie edities zijn: Standard, Cross-Gen en Vault Edition. De eerste is de gewone uitgave, de tweede is een editie waarmee je de game zowel op last- als current-gen consoles kan spelen en de Vault Edition is de duurste, die bevat het volgende aan extra’s.

Battle Pass (1 Season) + 50 Tier Skips

Red Team Operator Pack: Ghost, Soap, Price, Farah

FJX Cinder Weapon Vault

10 hours 2XP and 10 hours 2WXP

Ghost Legacy Pack: 12 Operator Skins & 10 Weapon Blueprints

Hoewel niet officieel bevestigd, klinkt het allemaal als een vertrouwd verhaal en gezien het rechtstreeks uit de data van Call of Duty: Vanguard komt, lijkt het bovenstaande wat we kunnen verwachten.

De officiële onthulling zal nog moeten plaatsvinden en de kans dat dit op 8 juni zal gebeuren is relatief groot. In de teaser trailer van gisteren is op één van de containers de tekst ‘J-8-22’ te zien, wat kan verwijzen naar ‘June 8th 2022’, de Amerikaanse vorm van een datum weergeven. Indien het klopt, dan zullen we dus op 8 juni meer gaan horen/zien.