In aanloop naar Soul Hackers 2 laat Atlus ons graag weten welke demonen we allemaal kunnen verwachten in de Shin Megami Tensei spin-off. Ditmaal geeft de uitgever te kennen dat Cybele weer van de partij zal zijn.

Cybele is een demon die debuteerde in Shin Megami Tensei: Devil Summoner. Het is overigens niet eens heel lang geleden dat Cybele in een Shin Megami Tensei-game zat, ze was namelijk ook één van de demonen beschikbaar in Shin Megami Tensei V. Fans van deze demon zullen vast blij zijn om te zien dat Cybele ook weer haar opwachting zal maken in Soul Hackers 2.

Al een beetje benieuwd naar Cybele? Dan kan je de trailer hieronder checken. Soul Hackers 2 komt 26 augustus uit op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.