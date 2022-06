Er gaan al lange tijd geruchten dat Naughty Dog bezig is met een remake van The Last of Us, maar een officiële aankondiging is tot op heden uitgebleven. Misschien dat dit morgenavond tijdens Summer Game Fest gebeurt, maar desalniettemin is het afwachten totdat er officieel bericht verschijnt.

Eerdere geruchten wezen al op een release in dit najaar en de datum staat mogelijk op 2 september 2022. Dit werd namelijk door een leaker op Twitter met de toepasselijke naam ‘The Snitch’ gedeeld, althans, deze persoon schrijft ‘Part 1 02.09.2022’. Dit lijkt een referentie naar The Last of Us te zijn, gezien deel twee ‘Part II’ heet.

Het interessante aan dit account is dat er slechts drie tweets online staan op het moment van schrijven. De eerste tweet was een schema van aankondigingen die voor State of Play gepubliceerd werd en 100% accuraat was. De tweede tweet gaat over Overdose, waarover je hier meer kan lezen.

Hoewel het een leaker betreft, is het tot dusver correct wat er is gedeeld. Dit geeft het nieuwe gerucht dus enige geloofwaardige basis.