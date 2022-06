Preview | Steelrising – De Franse historie is rijk aan mooie, spannende maar ook gruwelijke verhalen. In het Franse koninkrijk is door de eeuwen heen veel gebeurd en in de achttiende eeuw was het goed raak met allerlei politieke spelletjes, opstanden en meer. Een tijd waar historici met veel genoegen op terugkijken, er valt immers een hoop te onderzoeken en ontdekken. Nu was het zeker geen fijne tijd, maar dat maakt anno 2022 niet zo heel veel meer uit. En daarom heeft Spiders het jaar 1789 als beginpunt genomen voor hun avontuur in Steelrising, dat een alternatief historisch verhaal vertelt. Wij konden er even mee aan de slag.

Mechanische bewakers

Steelrising is een bewust gekozen titel, want in deze alternatieve geschiedenis heeft Koning Lodewijk XVI van Frankrijk zijn heil gezocht in de industriële revolutie. De toepassing van staal, technische kennis en moderne ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om mechanische hulpjes te bouwen, die door Eugène de Vaucanson zijn ontworpen. Met een oneindige hoeveelheid grondstoffen heeft koning Lodewijk een leger van ‘automatons’ opgebouwd en die zorgen voor angst in het land. De bevolking wordt onderdrukt en ondertussen heeft de koning de taak om rebellie neer te slaan. De automatons slaan echter door en zorgen voor veel geweld en dat staat de maker niet aan.

Waar de meeste automatons braaf luisteren naar de koning en diens bevelen, heeft Eugène de Vaucanson ook een ultieme versie gemaakt: Aegis. Dit is de persoonlijke hulp van de koningin, die al geruime tijd opgesloten zit in een van de paleizen, omdat het buiten niet veilig is. Dat staat haar echter weer niet aan en ze geeft Aegis de vrijheid om zelf de wijde wereld in te gaan op zoek naar een vrije route richting Parijs. En dat is waar het avontuur van Steelrising begint, wat we ook even hebben kunnen spelen. Dit komt met een dubbele doelstelling, want de koningin wil dat je haar kinderen zoekt en ondertussen gaat Aegis zelf op zoek naar haar maker. Eugène de Vaucanson is namelijk opgesloten door koning Lodewijk, maar hij is de beste kans om de automatons te stoppen. Genoeg te doen dus.

Vecht er op los met verschillende builds

Minstens zo belangrijk is de gameplay die je in Steelrising treft en daarin zit wat variatie. Bij aanvang van het spel kan je namelijk kort na de introductie een eigen Aegis samenstellen. Denk dan aan wat cosmetische elementen, geheel in stijl van het Frankrijk van toen. Nadien krijg je de mogelijkheid om een bepaalde basis te kiezen, zo is de ene variant snel met lichte wapens, de ander wat trager met zware wapens. Bij elke basisbuild hoort ook weer het een en ander qua perks en statistieken, die je gaandeweg het avontuur verder kunt upgraden. Zodoende zou het in theorie lonen om de game meermaals te spelen, gezien de verschillen tussen de builds.

In de praktijk komt het neer op een relatief lineair avontuur, waarbij je van openlucht locatie naar locatie gaat en alle automatons onderweg aanpakt. Dit komt met interessante elementen, want Steelrising vervalt in de combat niet naar een hersenloze button basher. Dit komt doordat je met stamina te maken hebt, waardoor je dus je aanvallen goed moet timen om effectief te zijn. Je stamina eenmaal op, dan loopt een meter terug en het is aan jou om snel te reageren, zodat je daarvoor stamina terugkrijgt. Anders dien je te wachten en dat kunnen net cruciale secondes zijn. Op die manier tracht Steelrising van de combat een wat tactischer spelletje te maken en dat werkte in de previewversie best goed.

Aegis verbeteren

Tijdens je tocht tref je over het algemeen automatons aan die van vergelijkbare grootte zijn als jij, die je relatief eenvoudig kunt uitschakelen met de wapens die je tot je beschikking hebt. Maar ook kom je bazen tegen en dat zijn grotere automatons, die dus meer aandacht vereisen en dat kan op momenten behoorlijk spannend zijn. Het komt allemaal neer op goed timen, aanvallen ontwijken en op het juiste moment toeslaan. En doordat je niet aan de lopende band als een gek er op los kan hakken, maar juist zorgvuldig met je capaciteiten moet omgaan, neigt de combat naar een systeem dat net wat meer uitdaging kent dan je ogenschijnlijk zou verwachten.

En dat is ook waar de diepgang in zit, want Steelrising komt met verschillende elementen om je set aan moves en middelen uit te breiden. Door vijanden te verslaan zul je ‘Anima Essence’ verzamelen en dat is een dure naam voor XP. Dit heb je nodig om de verschillende aspecten van Aegis te upgraden. Hierbij kan je de XP inzetten op zes verschillende attributen, variërend van behendigheid tot kracht en van elementaire alchemie tot duurzaamheid. Het spenderen van XP zorgt weer voor verbeterde statistieken en zo komt Steelrising met best wat minimanagement. Daarbij geldt dat als je de dood vindt, je al je Anima Essence weer kwijt bent, dus voorzichtigheid is geboden.

Daar stopt het niet, want er zijn nog aanvullende elementen waar je eveneens rekening mee moet houden. Gezien Aegis zelf ook een automaton is, is het natuurlijk mogelijk om haar in technisch opzicht te verbeteren. Zo zijn er verschillende modules die toegepast kunnen worden op haar rugwervel en dat geeft verschillende perks, waardoor je Aegis verder zult ontwikkelen in haar mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor de wapens die ze tot haar beschikking heeft, want gaandeweg het avontuur zul je nieuwe vinden en die kun je eveneens ontwikkelen, zodat je jouw build stap voor stap steeds meer naar eigen smaak en speelstijl vormgeeft.

Toegankelijk voor iedereen

De diepgang in Steelrising zit hem overduidelijk in de mogelijkheden omtrent je build en dat in combinatie met gevechten tegen bazen die eigen strategieën hanteren levert wisselende combat scenario’s op. En dat is waar de game het zoal van moet hebben, naast het exploreren en natuurlijk het ontdekken van het verhaal. Spiders, de ontwikkelaar, is zich er echter van bewust dat niet iedereen even thuis is in diepgaande RPG-mechanieken en vrij specifieke combat, die aandacht, geduld en goede timing vereist. Daarom hebben ze verschillende modifiers in de game gebouwd, die spelers kunnen helpen.

In de zogeheten ‘Assist Mode’, die op elk moment in- en uit te schakelen valt, is het mogelijk om de inkomende schade aan te passen. Ook kan je de duur van stamina regeneratie instellen als het je te lang duurt. Wat verder helpt is de optie om het verlies van Anima Essence tegen te gaan, waardoor je na je dood het verzamelde goedje nog tot je beschikking hebt. En doordat je dit on-the-fly kunt modificeren, heb je altijd genoeg mogelijkheden om het avontuur voort te zetten op het moment dat je tegen moeilijke situaties aanloopt. Voor de spelers die wel wat gewend zijn volstrekt overbodig, voor nieuwkomers een te waarderen functie. Iedereen kan zo immers op zijn of haar eigen manier van het avontuur genieten.

Voorlopige conclusie

Steelrising is qua setting en combat interessant te noemen, met name omdat het een unieke achtergrond presenteert. We gaan eeuwen terug, maar worden geconfronteerd met hoogstaande technologische ontwikkelingen wat een boeiende situatie oplevert. De combat is dankzij de diepgang meer dan wat button bashen en dat geeft het geheel meer charme. Dat gezegd hebbende, voelde de speelbare versie iets te lineair aan, waarbij het hopen is dat je later in de game meer vrijheid krijgt in hoe je je avontuur beleeft. Het voelde misschien ietwat claustrofobisch aan, maar uit een presentatie maken we op dat je ook terug zal kunnen keren naar reeds bezochte omgevingen, wat dus meer vrijheid suggereert. Buiten dat ziet het er naar uit dat Steelrising tussen alle traditionele sequels door, die we tegenwoordig zien verschijnen, wat anders doet en daar wel in lijkt te slagen. We zijn geïntrigeerd door het concept en de setting, dus dat is een goed teken. Steelrising is vanaf 8 september verkrijgbaar.