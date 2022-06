Capcom is de laatste jaren op een ‘hot streak’ als je het ons vraagt. De Resident Evil en Monster Hunter franchises worden steevast van solide games voorzien, maar we mogen vooral ook niet Devil May Cry 5 vergeten. Als Capcom dan met een nieuwe titel komt, is dat zeker iets om in de gaten te houden.

Qua gameplay lijkt Exoprimal in ieder geval wat inspiratie bij de eerste twee Lost Planet delen vandaan te halen. De aanwezigheid van dinosaurussen is dan weer tekenend voor Hiroyuki Kobayashi, die als producer optreedt voor Exoprimal. Hij vervulde namelijk ook belangrijke rollen bij de ontwikkeling van de Dino Crisis-trilogie.

Exoprimal staat gepland voor 2023 om te verschijnen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.