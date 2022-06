Volgens YouTuber en Star Wars insider Kristian Harloff heeft Cameron Monaghan, de acteur die de rol van Cal Kestis in Star Wars Jedi: Fallen Order vertolkt, getekend om het personage ook in een Disney+ serie te spelen. Hoewel het niet bekend is wanneer de serie in productie gaat, beweert Harloff wel dat hij het nieuws van een betrouwbare bron heeft vernomen.

Disney zet de laatste jaren zwaar in op Star Wars-series. Na het succes van The Mandalorian, is The Book of Boba Fett uitgekomen en kun je momenteel naar Obi-Wan Kenobi kijken. Een lang en compleet overzicht van alle aankomende Star Wars-series vind je hier. Overigens komt het vervolg op Star Wars: Jedi Fallen Order mogelijk in vierde kwartaal van 2022 uit.