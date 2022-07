Ghostwire: Tokyo is alweer een tijdje uit en zoals je hier al kon lezen, was Matthias zeer tevreden over de wereld en de personages in de game. Bethesda laat nu weten dat de nieuwste update het Tanabata of Star-festival toevoegt aan het spel.

Dit is een traditioneel Japans feest, waarbij mensen hun wensen op kleurrijke strookjes papier schrijven en ze aan bamboetakken ophangen in de hoop dat zo hun wensen in vervulling gaan.

Nu kan je via een emote ook je eigen wensen bedenken. Echt een grote toevoeging is dit dus niet, maar verder pakt de update ook een paar kleine bugs aan. De volledige lijst met aanpassingen kan je hieronder terugvinden.

CHANGES AND IMPROVEMENTS Added new “Film Grain” and “Color-Fringe” options under video settings BUG FIXES All Platforms Adjusted the behavior of some emotes

Adjusted the effects of certain emotes when using them on uneven terrain

Adjusted lighting during emotes

Made adjustments to rotating Akito on the Inventory screen

Adjusted lighting for the “Inugami Mummy” collectible PlayStation 5 Fixes Fixed progression issues for the following side missions: Haunting Visions (corrected auto save issue) A Doll’s Last Rites Strung with a Curse

PC Fixes Improved overall performance

Ghostwire: Tokyo is nu beschikbaar voor de PlayStation 5 en pc.