Eind mei maakte Nacon bekend dat de releasedatum van The Lord of the Rings: Gollum op 1 september is vastgezet. Op die datum verschijnt deze game voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Gezien die datum rap dichterbij komt, is het tijd voor nieuwe beelden.

Tijdens de Nacon Connect uitzending van vanavond heeft de uitgever eindelijk de eerste gameplay van de game laten zien. De trailer is niet heel lang, maar desalniettemin zeker even de moeite waard.