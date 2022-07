We weten nu al een tijdje dat er een Hot Wheels uitbreiding voor het zeer succesvolle Forza Horizon 5 uitkomt. Voordat het echter zover is, heeft ontwikkelaar Playground Games besloten om alvast de map van de uitbreiding op Twitter te delen. Zoals je op de afbeelding kunt zien is de map in drie regio’s verdeeld die ieder een uniek klimaat hebben.

Uiteraard wordt dit alles verbonden met Hot Wheels tracks, zoals dat op de afbeelding aan het begin van dit artikel wordt weergegeven. Lang op dit alles hoeven we in ieder geval niet te wachten aangezien Forza Horizon 5: Hot Wheels op 19 juli uitkomt voor de Xbox One, Xbox Series X|S en de pc. Nando zijn Forza Horizon 5 review lees je op de site.