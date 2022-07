Vanaf vandaag is Stray verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Met de release van de game zijn ook de eerste reviews online gegaan en die leren ons dat het een uitstekende game betreft. Het laagste cijfer is momenteel een 6.0 en er zijn ook meerdere topscores uitgedeeld.

Het Metacritic gemiddelde schommelt tussen een 8.3 en 8.5, dus het moge wel duidelijk zijn dat Stray een aanrader is. De game lanceert vandaag ook via PlayStation Plus Extra en Premium, dus als je één van deze abonnementen hebt kun je de game kosteloos spelen.

Guardian – 10

PSX Extreme – 10

VGC – 10

Gaming Nexus – 10

Gamepressure – 9.5

IGN Japan – 9.0

PlayStation Universe – 9.0

Game Rant – 9.0

Destructoid – 9.0

GAMINGbible – 9.0

GamesRadar+ – 9.0

Hobby Consolas – 9.0

Press Start Australia – 9.0

Screen Rant – 9.0

Wccftech – 9.0

WellPlayed – 9.0

Comicbook.com – 9.0

Digitally Downloaded – 9.0

God is a Geek – 9.0

COGconnected – 8.6

PlayStation Lifestyle – 8.5

Easy Allies – 8.5

PSX Brasil – 8.5

Video Chums – 8.3

IGN Italië – 8.1

Game Revolution – 8.0

IGN – 8.0

IGN France – 8.0

IGN Spanje – 8.0

Push Square – 8.0

Stevivor – 8.0

EGM – 8.0

Gamer.no – 8.0

The Games Machine – 7.5

Metro Game Central – 7.0

Dexerto – 7.0

NME – 6.0

Attack of the Fanboy – 6.0

Helaas is ons reviewexemplaar nog niet binnen, dus onze beoordeling laat nog even op zich wachten.