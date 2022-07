Far Cry 6 was weer een prima game in de bekende reeks van Ubisoft en de Franse ontwikkelaar en uitgever heeft de game reeds meerdere malen voorzien van uitbreidingen en zodoende lijkt dit Far Cry hoofdstuk gesloten te zijn. Of toch niet? Op Twitter heeft een gebruiker met de naam Idle Sloth namelijk een afbeelding gedeeld, die lijkt te onthullen dat Far Cry 6 naar Game Pass komt.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een titel van Ubisoft naar de dienst komt, zo verscheen vorige maand Assassin’s Creed: Origins al op Game Pass. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier echter om een foutje, gezien Far Cry 5 ook al onlangs aan Game Pass is toegevoegd en het zou dus niet logisch zijn om dat in zo’n hoog tempo op te volgen met diens vervolg, die nog niet eens zo heel oud is.

We sluiten echter niks uit en we houden uiteraard het nieuws in de gaten.