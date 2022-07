Sinds een paar dagen gaan er geruchten rond dat Ubisoft van plan is om Roller Champions na het derde seizoen te annuleren. Dit zou bijzonder snel zijn, gezien deze free-to-play skateball game pas net een paar maanden verkrijgbaar is.

De uitgever voelde zich genoodzaakt op de geruchten te reageren en via Twitter hebben ze een algemene verklaring gedeeld. De game zal niet geannuleerd worden en er staat nog genoeg content op stapel om lang vooruit te kunnen.

De aanpassing in de planning is echter dat het Disco Fever seizoen wat langer zal duren dan gepland, want Ubisoft wil graag de tijd nemen om bestaande issues aan te pakken op basis van speler feedback.