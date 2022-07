NieR: Automata is een ware schat aan geheimen. Jaren na de release van de intrigerende hack-and-slash RPG van Yoko Taro blijven leden van de community dingen ontdekken. Vorig jaar zou dan het ‘laatste geheim’ in de game eindelijk ontdekt zijn, maar misschien klopt die stelling niet helemaal. Op Reddit ontstond namelijk een discussie over een mysterieuze ‘kerk’, die uiteindelijk leidde tot een ruimte die nog nooit eerder werd ontdekt.

Een onschuldige vraag: ‘hoe geraak je in de kerk?’. Daarmee begon het een paar maanden geleden. Aangezien er eigenlijk niet echt een kerk in de game te vinden is, werd de vraag initieel gewoon weggewimpeld. Maar toen kwamen de screenshots en video’s naar buiten. De onderstaande video toont dan hoe de speler een, vooralsnog onbekende, deur opent in de Copied City en in een totaal nieuwe omgeving belandt.

Het vreemde is: niemand slaagt er in om de deur die getoond wordt te vinden, behalve degene die de video maakte. Hierdoor wordt er natuurlijk gespeculeerd dat dit wel eens fake zou kunnen zijn. De speler speelt echter op een PS4 en mods installeren om de game op een manier zoals deze te manipuleren lijkt echter onmogelijk, aldus de ‘modders’ in de comments.

Is alles in scène gezet of is dit één van de vele geheimen die NieR: Automata herbergt? Beide opties lijken mogelijk… NieR: Automata is een enorme aanrader om te spelen en is binnenkort zelfs ook op de Nintendo Switch beschikbaar.