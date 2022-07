Zoals je hier al kon lezen zit er een nieuwe soulslike game aan te komen, genaamd Wo Long: Fallen Dynasty. De ontwikkeling wordt geleid door een paar van de mensen die ook meegewerkt hebben aan NioH en Bloodborne. Goed nieuws voor onze Xbox-vrienden, want in tegenstelling tot NioH en Bloodborne, komt deze game ook naar de Xbox One en de Xbox Series X|S.

De game zal vanaf dag 1 beschikbaar zijn op Xbox Game Pass en je kan zelfs voor de release een gratis trial uitproberen. Zo kan je al even kijken of jij jouw agressie onder controle kan houden vooraleer je de volledige game aanschaft. Vanaf wanneer je aan de slag kan met deze zwaardvechter, die gebaseerd is op de Chinese vechtkunsten, alsook de trial, is nog niet bekend.

Wel zegt de ontwikkelaar dat de trial in de nabije toekomst zal verschijnen, dus lang zal het vast niet duren. Andere features waarvan de game is voorzien, zijn de volgende: