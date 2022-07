Eerder deze week schreven we over een nieuw mysterie in NieR: Automata. Er dook op het internet namelijk een video op van een geheimzinnige deur waardoor de speler in een nieuwe omgeving kwam. Niemand kon vervolgens zelf in de game die deur vinden, wat tot veel vragen leidde. Hadden we hier met een hoax te maken? Of was hiermee een nieuw geheim in de game ontdekt? Het antwoord is nu bekend.

Toen director Yoko Taro in 2021 liet weten dat het laatste geheim van NieR: Automata was ontdekt, sprak hij de waarheid, zo blijkt nu. Nee, de mysterieuze deur was geen geheim. Het blijkt het werk van een drietal zeer vaardige modders. Op Twitch werd de onderstaande boodschap gedeeld, waarin de modders hun dank uitspreken en ook aangeven dat de oorspronkelijke clip helemaal in-game was. Een knap staaltje werk dus. De drie beloven de Blender add-ons en scripting tools, waarmee ze de mod hebben gemaakt, openbaar te maken.