Techland heeft inmiddels een behoorlijke reputatie als de studio die zijn games jarenlang blijft ondersteunen en de Poolse ontwikkelaar heeft reeds hetzelfde beloofd voor hun laatste titel: Dying Light 2: Stay Human. Er is al wat gratis content toegevoegd en de eerste geruchten over een uitbreiding omtrent gladiatoren gaan al rond.

Tevens gaf Techland onlangs al een update over ‘Chapter 1‘, die dus een nieuw hoofdstuk, wapens en vijanden toevoegde. In de onderstaande video gaat de studio dieper in op deze Chapters en hun visie daarop, dit bij monde van game designer Karol Langier en senior brand manager Anna Kubica. Uiteraard kunnen de luitjes van Techland het niet laten om de video af te sluiten met een korte tease over het volgende hoofdstuk.