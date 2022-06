Vorige week werd Dying Light 2: Stay Human voorzien van een nieuwe update. Deze bracht een nieuw verhalend hoofdstuk naar de game, genaamd: Chapter 1 – In the Footsteps of a Nightrunner. Van deze update is er nu (pas) een video verschenen, die laat zien wat voor extra’s dit nieuwe hoofdstuk bevat.

De update bracht buiten een nieuw hoofdstuk ook een nieuw rank systeem, alsmede nieuwe vijanden en wapens. Dit en meer wordt getoond in de onderstaande video. Meer weten over deze titel? Check dan onze review.