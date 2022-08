De NBA 2K-serie belooft met NBA 2K23 dat er grote stappen zijn gezet, vooral qua gameplay. Zowel de aanval als verdediging zal dit jaar nog beter en realistischer aanvoelen dan ooit tevoren.

Volgens gameplay director Mike Wang is er goed geluisterd naar de feedback van de community en zitten de meeste veranderingen/verbeteringen hem in waar het meest om gevraagd werd voor NBA 2K23. De belangrijkste zijn even op een rijtje gezet.

Schieten: De belangrijkste verandering van dit jaar is de toevoeging van schietattributen, die elk kenmerkend jump shot zijn eigen unieke schietstatistieken geven die helpen de effectiviteit ervan te bepalen. Er zijn ook vijf nieuwe schietmeters om uit te kiezen, met 15 meer die kunnen worden vrijgespeeld door Seizoenen in het komende jaar;

De belangrijkste verandering van dit jaar is de toevoeging van schietattributen, die elk kenmerkend jump shot zijn eigen unieke schietstatistieken geven die helpen de effectiviteit ervan te bepalen. Er zijn ook vijf nieuwe schietmeters om uit te kiezen, met 15 meer die kunnen worden vrijgespeeld door Seizoenen in het komende jaar; Pro Stick Verbeteringen: Nieuwe Gesture Combos zijn toegevoegd aan de Pro Stick, waardoor er veel nieuwe wapens voor zowel schieten als balbehandeling voor spelmakers zijn geïntroduceerd. Dunken heeft ook nieuwe commando’s gekregen, zodat spelers precies zo dunken als ze willen zonder per ongeluk een onverwachte skill dunk af te vuren;

Nieuwe Gesture Combos zijn toegevoegd aan de Pro Stick, waardoor er veel nieuwe wapens voor zowel schieten als balbehandeling voor spelmakers zijn geïntroduceerd. Dunken heeft ook nieuwe commando’s gekregen, zodat spelers precies zo dunken als ze willen zonder per ongeluk een onverwachte skill dunk af te vuren; Skill Moves & Adrenaline Boosts: Nieuwe gebarencombo’s geven spelers nog meer balbehandelings- en schietopties voor hun aanvallende arsenaal. Daarnaast is een nieuwe functie om overdribbelen te voorkomen het concept van Adrenaline Boosts. Boosts worden verbruikt elke keer dat een speler een harde go of explosieve sprint uitvoert, en zodra hun drie boosts op zijn, zullen spelers merken dat hun snelheid en versnelling aanzienlijk afnemen voor de rest van het bezit;

Nieuwe gebarencombo’s geven spelers nog meer balbehandelings- en schietopties voor hun aanvallende arsenaal. Daarnaast is een nieuwe functie om overdribbelen te voorkomen het concept van Adrenaline Boosts. Boosts worden verbruikt elke keer dat een speler een harde go of explosieve sprint uitvoert, en zodra hun drie boosts op zijn, zullen spelers merken dat hun snelheid en versnelling aanzienlijk afnemen voor de rest van het bezit; Verdediging: Verdedigende gameplay bevat grote updates gericht op het creëren van meer realistische on-ball verdediging en het blokkeren van schoten, evenals steals en bal strips. Dit jaar zijn de blokkeringen realistischer geworden, wat leidt tot meer voorspelbare uitkomsten, waarbij de juiste spelers de juiste stops maken als ze hun blokpogingen goed timen. Er is ook een duidelijke verbetering in balbeveiliging voor goede dunkers, en nog veel meer;

Verdedigende gameplay bevat grote updates gericht op het creëren van meer realistische on-ball verdediging en het blokkeren van schoten, evenals steals en bal strips. Dit jaar zijn de blokkeringen realistischer geworden, wat leidt tot meer voorspelbare uitkomsten, waarbij de juiste spelers de juiste stops maken als ze hun blokpogingen goed timen. Er is ook een duidelijke verbetering in balbeveiliging voor goede dunkers, en nog veel meer; Badges: Introductie van een gloednieuw gelaagd badgesysteem voor spelers op PlayStation® 5 (PS5™) en Xbox Series X|S. Er komen 16 badges per vaardigheidscategorie: acht in Tier 1, vier in Tier 2 en vier in Tier 3, met als basisidee dat spelers een bepaald aantal badges in de lagere tiers moeten uitrusten voordat ze badges in de hoogste kunnen uitrusten;

Introductie van een gloednieuw gelaagd badgesysteem voor spelers op PlayStation® 5 (PS5™) en Xbox Series X|S. Er komen 16 badges per vaardigheidscategorie: acht in Tier 1, vier in Tier 2 en vier in Tier 3, met als basisidee dat spelers een bepaald aantal badges in de lagere tiers moeten uitrusten voordat ze badges in de hoogste kunnen uitrusten; Overnames: Terwijl de primaire en secundaire Overnames hetzelfde blijven van vorige spellen, is Team Takeover opnieuw ontworpen. Team Takeover werkt als een coöperatief team systeem met het hele team dat een enkele meter deelt. Het nieuwe ontwerp is veel logischer en geeft beter weer wat het betekent om als team samen te werken en het spel als een eenheid over te nemen;

Terwijl de primaire en secundaire Overnames hetzelfde blijven van vorige spellen, is Team Takeover opnieuw ontworpen. Team Takeover werkt als een coöperatief team systeem met het hele team dat een enkele meter deelt. Het nieuwe ontwerp is veel logischer en geeft beter weer wat het betekent om als team samen te werken en het spel als een eenheid over te nemen; AI Gameplay: PS5 en Xbox Series X|S spelers zullen verbeterde AI balbehandeling, pick and roll uitvoering, verdedigende tendensen, en coaching beslissingen opmerken.

Wil je echter de kleinste details van alle vernieuwingen weten, dan kan je dat lezen op de website van NBA 2K23. Wil je liever zien wat de game te bieden heeft, dan kan je hieronder een aantal korte video’s bekijken. Deze tonen veelal de unieke animaties per atleet.