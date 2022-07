Begin deze maand werd NBA 2K23 officieel aangekondigd. Bij de aankondiging werden er ook speciale edities uit de doeken gedaan, waarover je hier meer informatie kunt teruglezen.

Het ontbrak nog aan in-game beelden van NBA 2K23, maar daar is nu verandering in gekomen. Visual Concepts en 2K Games hebben namelijk de onderstaande trailer uitgebracht, waarmee de game voor het eerst echt getoond wordt. Gelijktijdig met het uitbrengen van de trailer werd ook gemeld dat er in de komende week verdere details over de gameplay zullen worden gedeeld.

NBA 2K23 verschijnt op 9 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.