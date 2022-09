NBA 2K23 verschijnt op 9 september, maar zoals dat tegenwoordig wel meer gebeurt, zal je de game al kunnen ‘pre-loaden’ op een eerdere datum. Vanaf gisteren – welgeteld vijf dagen voor de game in de winkelrekken belandt – is dit het geval, waardoor we nu weten hoeveel ruimte je precies op je HDD moet voorzien om NBA 2K23 te kunnen spelen.

En dat blijkt behoorlijk wat te zijn. NBA 2K23 is duidelijk een flink uit de kluiten gewassen titel en neemt maar liefst 152.02GB ruimte in beslag op je Xbox Series X|S. Op pc moet je minder ruimte voorzien, al kunnen we 110GB nu ook niet meteen ‘weinig’ noemen. Hoeveel ruimte de game op de PlayStation 5 vereist is nog niet bekend.

We zijn benieuwd of de titel eind deze week deze grootte zal weten te verantwoorden.