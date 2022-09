The City is een groot onderdeel van de NBA 2K-serie en deze modus zal ook aanwezig zijn in het nieuwste deel. Visual Concepts heeft nu laten weten welke veranderingen en nieuwe functies deze modus met zich meebrengt.

The City in NBA 2K23 is volgens de ontwikkelaar tot stand gekomen door goed te luisteren naar de feedback van de community. Dit heeft geleid tot veranderingen en toevoegingen, die we hieronder op een rijtje hebben gezet.

Doorlooptijden: Op basis van feedback van de community is de City iets kleiner dan in NBA 2K22 om een betere ervaring te bieden. Ook zijn er Fast Travel-stations toegevoegd om snel door de stad te kunnen bewegen.

Op basis van feedback van de community is de City iets kleiner dan in NBA 2K22 om een betere ervaring te bieden. Ook zijn er Fast Travel-stations toegevoegd om snel door de stad te kunnen bewegen. Stadsdelen: Volledig vernieuwde stadsdelen zijn verplaatst en thematische bestemmingen geworden die echt raken aan de ware essentie van elk stadsdeel.

Volledig vernieuwde stadsdelen zijn verplaatst en thematische bestemmingen geworden die echt raken aan de ware essentie van elk stadsdeel. De Block en Theater: Het nieuwe mekka van competitie, de Block, bevindt zich in het exacte centrum van de Stad waar spelers alle geweldige content kunnen vinden in één centraal knooppunt. Het Theater vervangt de pakhuisgebouwen en zal dienen als een hub om instant matchmaking games te spelen. Elke vrijdag zal de vier-evenementen speellijst volledig worden omgewisseld voor vier nieuwe evenementen.

Het nieuwe mekka van competitie, de Block, bevindt zich in het exacte centrum van de Stad waar spelers alle geweldige content kunnen vinden in één centraal knooppunt. Het Theater vervangt de pakhuisgebouwen en zal dienen als een hub om instant matchmaking games te spelen. Elke vrijdag zal de vier-evenementen speellijst volledig worden omgewisseld voor vier nieuwe evenementen. Dreamville Studio: Dreamville Studio, opgericht door de voor een Grammy genomineerde artiest en producer J. Cole, is een locatie waartoe MyPLAYERs toegang krijgen als ze bewijzen dat ze vrienden kunnen worden met J. Cole in MyCAREER tijdens hun zoektocht om de City voor zich te winnen.

Dreamville Studio, opgericht door de voor een Grammy genomineerde artiest en producer J. Cole, is een locatie waartoe MyPLAYERs toegang krijgen als ze bewijzen dat ze vrienden kunnen worden met J. Cole in MyCAREER tijdens hun zoektocht om de City voor zich te winnen. De Arena: De Arena, een nieuwe locatie voor MyCAREER-games, biedt een pregame-sfeer met een uitgestrekt plein aan de voorkant. Om zich voor te bereiden op de wedstrijd gaan de spelers naar binnen en tonen ze hun fitheid voor de wachtende media, voltooien ze alle beschikbare quests en nog veel meer, waarna ze na de wedstrijd vragen van de media beantwoorden.

De Arena, een nieuwe locatie voor MyCAREER-games, biedt een pregame-sfeer met een uitgestrekt plein aan de voorkant. Om zich voor te bereiden op de wedstrijd gaan de spelers naar binnen en tonen ze hun fitheid voor de wachtende media, voltooien ze alle beschikbare quests en nog veel meer, waarna ze na de wedstrijd vragen van de media beantwoorden. Event Center en Jordan Challenge-gebouw: Het gloednieuwe ontwerp en de nieuwe look van het Event Center geven het gebouw een nieuwe flair, wat past bij zo’n belangrijk gebouw, terwijl het Jordan Challenge-gebouw spelers gemakkelijk toegang geeft tot het nieuwe speltype in de game.

Er moet wel een kanttekening bij de verbeteringen van The City worden geplaatst. Deze gelden namelijk alleen voor de PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versies. Heb je dus een Xbox One of PlayStation 4, dan zal The City weinig vernieuwing brengen.

Er is ook nog een video beschikbaar gesteld, die alle verbeteringen voor The City laat zien. Deze video kan je hieronder bekijken.