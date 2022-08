NBA 2K23 wordt in verschillende edities beschikbaar gesteld, waaronder een Michael Jordan Edition. Dit is niet het enige resultaat van de samenwerking met de NBA legende, zo blijkt.

Voor NBA 2K23 wordt namelijk een oude modus teruggebracht: The Jordan Challenge, die eerder in NBA 2K11 was te spelen. In deze modus krijg je vijftien belangrijke momenten uit de carrière van Jordan om na te spelen. Hieronder valt zijn begin in college tot zijn eind in de NBA.

Om deze modus zo authentiek mogelijk te maken, heeft Visual Concepts ook voor verschillende filters en graphics gezorgd, die de tv-presentaties van de desbetreffende tijd moeten nabootsen. Hoe de modus eruitziet kan je in de onderstaande video checken.