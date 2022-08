We weten al een tijdje dat Sony van plan is om een Ghost of Tsushima-film uit te brengen. Het project bevindt zich momenteel in de preproductiefase, waar casting een belangrijk deel van uitmaakt. Het blijft dus voorlopig nog een raadsel wie de rol van hoofdpersonage Jin voor zijn rekening zal nemen… al ontbreekt het Sony niet aan gegadigden.

Andrew Koji – bekend van de serie Warrior en de actiefilm Bullet Train, die momenteel in de bioscoop te zien is – heeft alvast erg veel interesse. In Entertainment Weekly laat Koji optekenen dat hij een groot fan is van Ghost of Tsushima en zichzelf geschikt acht voor de rol van Jin. Koji benadrukt dat hij de game reeds twee keer helemaal uitspeelde.

Of Koji de rol daadwerkelijk zal krijgen, valt nog af te wachten. Hij kan immers rekenen op stevige concurrentie, waaronder Daisuke Tsuji, die Jin speelde in de videogame en onlangs ook al aangaf dat hij bereid is om de overstap naar het witte doek te maken. Beide heren zullen ongetwijfeld op het scherpst van de snee strijden voor de rol. Wordt vervolgd.