Ondanks het recente, trieste nieuws dat Marvel’s Midnight Suns toch nog een tijdje op zich laat wachten, wil dat niet zeggen dat we voorlopig niks van de game te zien krijgen. 2K en Firaxis zetten deze keer Wolverine even kort in de spotlights, ieders favoriete mutant en toch wel de poster-boy van de X-Men franchise.

Vanzelfsprekend zal Wolverine zijn vijanden van dichtbij opzoeken met zijn klauwen. Hoe zijn moveset er precies uit zal zien zullen we vast en zeker binnenkort te horen krijgen. Van Captain Marvel volgde deze informatie namelijk ook vrij snel na een eerste trailer. Marvel’s Midnight Suns komt op zijn laatst op 31 maart 2023 naar alle bekende platformen.