Met de recente vertragingen van onder andere Hogwarts Legacy en Marvel’s Midnight Suns lijkt het aftellen geblazen tot het de beurt is aan de volgende game. Die volgende game zal echter niet Sonic Frontiers zijn als we SEGA Sammy, het moederbedrijf van SEGA, mogen geloven.

Dat liet het bedrijf weten tijdens de vraag en antwoord sessie tijdens de fiscale resultaten bespreking van Q1 2023. Tijdens deze sessie lieten vice presidenten Koichi Fukazawa en Makoto Takahashi naar aanleiding van een vraag weten dat het uitstellen van de release van Sonic Frontiers “op dit moment” niet iets is dat wordt overwogen. Je leest het goed, ze verwoorden het natuurlijk wel zo dat de mogelijkheid open blijft.

De vraag was niet geheel onverwacht, Team Sonic kreeg na de gameplay onthulling namelijk veel feedback van fans die niet helemaal onder de indruk waren. Het bedrijf meent echter zo veel mogelijk verbeteringen te kunnen doen tijdens de ontwikkel periode vóór de release en hoopt ook begrip op te kunnen bouwen bij spelers.

“We do not consider postponing the launch at this point. Within the communication with users, we intend to reflect the parts that can be reflected within the development timeline and to build empathy with users.”