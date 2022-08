Vorige week kregen we Wolverine al even kort te zien in een Marvel’s Midnight Suns trailer en we lieten doorschemeren dat een uitgebreide video niet lang op zich zou laten wachten. Inmiddels is ook die video verschenen en bekijk je hieronder.

Het gaat om een video van bijna 10 minuten, waarin uitgebreid besproken wordt wie Wolverine nu eigenlijk precies is. Voor Marvel kenners weinig nieuws onder de zon, voor nieuwkomers erg interessant om even te bekijken.

Marvel’s Midnight Suns zou aanvankelijk later dit jaar verschijnen, maar werd vorige week helaas uitgesteld.