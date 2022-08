Het zag er lange tijd naar uit dat Dead Island 2 nooit uit de vergeetput der ontwikkelingshel zou geraken. De game is nu echter terug in het land der levenden – als een zombie uit het graf opgestaan, zou je kunnen zeggen – en zal op 3 februari in de virtuele en echte winkelrekken belanden. In meerdere vormen en maten, zo blijkt. Uitgever Deep Silver heeft laten weten welke digitale en fysieke edities van Dead Island 2 op het menu zullen staan. Je kan de lijst met opties hieronder rustig doornemen.

Dead Island 2 Digital Editions: Dead Island 2 – Standard Edition ($69.99)

Game – Cross Gen

Pre-Order Bonus: Memories of Banoi Pack Dead Island 2 – Deluxe Edition ($74.99)

Game – Cross Gen

Pre-Order Bonus: Memories of Banoi Pack

Bonus Content: Golden Weapons Pack

Bonus Content: Character Pack 1 & 2 Dead Island 2 – Gold Edition ($89.99)

Game – Cross Gen

Pre-Order Bonus: Memories of Banoi Pack

Bonus Content: Pulp Weapons Pack

Bonus Content: Golden Weapons Pack

Bonus Content: Character Pack 1 & 2

Expansion Pass Dead Island 2 Physical Editions: Dead Island 2 – Day One Edition ($69.99):

Base Game – Gen8 on disc, Gen9 digital entitlement

Pre-Order Bonus: Memories of Banoi Pack Dead Island 2 – Pulp Edition ($74.99)

Base Game – Gen8 on disc, Gen9 digital entitlement

Pre-Order Bonus: Memories of Banoi Pack

Bonus Content: Pulp Weapons Pack

Dead Island 2 – HELL-A Edition ($99.99): dead island 2 pre-order

Base Game – Gen8 on disc, Gen9 digital entitlement

Pre-Order Bonus: Memories of Banoi Pack

Bonus Content: Pulp Weapons Pack

Bonus Content: Golden Weapons Pack

Bonus Content: Character Pack 1 & 2

Expansion Pass

Steelbook plus physical items