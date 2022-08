Overweeg je Splatoon 3 aan te schaffen, maar ben je niet bekend met de serie en denk je dat het misschien te ingewikkeld is? Dan biedt Nintendo de helpende hand door middel van een video.

Er is een video verschenen die je wegwijs maakt in de wereld van Splatoon. Zo kom je te weten waarom je in een inktvis kunt veranderen en worden een aantal wapens laten zien waar je gebruik van kunt maken. Dit en meer wordt uitgelegd in de video onderaan dit bericht.

Onze Lennard heeft al een vroegtijdige versie van Splatoon 3 gespeeld en als je zijn bevindingen wil weten, dan kan je dat hier lezen.