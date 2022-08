Tijdens Gamescom Opening Night Live kondigde Deck13, de ontwikkelaar van onder andere The Surge, Atlas Fallen aan.

Het spel wordt omschreven als een semi-open wereld game vol met mysteries. Spelers van Atlas Fallen hoeven geen soulslike te verwachten, director Jérémy Hartvick laat namelijk weten dat het spel meer weg heeft van games zoals God of War en Horizon: Forbidden West. Hij liet echter wel weten dat er genoeg uitdaging zal zijn in de vorm van de hoogste moeilijkheidsgraad, speciaal ontworpen voor spelers van voorgaande Deck13-games.

Het spel zal drie moeilijkheidsgraden hebben wanneer het spel uitkomt: Adventure, normal en hard. In die laatste zal je constant bezig zijn met het optimaliseren van je personage en gebruik moeten maken van alle vaardigheden die je tot je beschikking hebt. Dit zul je in je eentje kunnen doen, maar ook samen met een ander persoon in de co-op multiplayer.

“Atlas Fallen’s combat is primarily defined by speed and fluidity. We’ve kept ideas like the body part targeting system and the implant system, using a different approach to best support the accentuated RPG aspect. We pushed everything a step further in the direction of advanced character management and moveset customization, so you’ll get to approach combat in your own way.”