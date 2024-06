De verkopen van Atlas Fallen vallen dan wel tegen, toch blijft Deck13 de game voorlopig nog ondersteunen. Voor augustus zit er in ieder geval een grote update in het vat, zo is nu aangekondigd.

Focus Entertainment laat namelijk weten dat op 6 augustus 2024 de ‘Reign of Sand’ update verschijnt. Deze gratis update brengt nieuwe quests en vijanden, alsmede nieuwe progressie mechanieken. Tevens worden er nieuwe voice-overs toegevoegd en de eerste uren van Atlas Fallen zijn geheel aangepast op basis van community feedback. Als kers op de taart wordt er nog een New Game+ modus toegevoegd.

Er is ook een video beschikbaar gesteld, die laat zien wat je van de aankomende update mag verwachten.