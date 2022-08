Marvel’s Avengers wordt sinds de lancering zo nu en dan voorzien van nieuwe content. Embracer Group heeft Crystal Dynamics echter overgenomen van Square Enix en het bedrijf liet in mei van dit jaar weten nog onzeker te zijn of zij de game zouden (kunnen) blijven ondersteunen. Het lijkt er nu op dat dit wel het geval zal zijn.

Volgens dataminer en ‘leaker’ Miller zal Embracer Group gewoon doorgaan met nieuwe content aan te bieden voor Marvel’s Avengers. Zij zijn namelijk met Marvel in gesprek om een nieuwe deal te sluiten.

“From the outside looking in, it seems like Embracer are in the middle of working out a deal with Marvel that extends well beyond Avengers (which is understandable with recent news suggesting both EA and Ubisoft have Marvel content in the pipeline.) I suspect Avengers will live and that will be announced when the Embracer/Marvel deal closes.

Brass tacks: The Crystal Dynamics acquisition has now officially happened and I’m hearing work continues on Avengers relatively unabated.”