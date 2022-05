Het nieuws dat Embracer Group een akkoord heeft bereikt met Square Enix voor de overname van Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal en een groot aantal IP’s kwam eergisteren naar buiten. Er is inmiddels het nodige over gezegd en geschreven, maar het laat ook de toekomst van een aantal games onzeker, waaronder Crystal Dynamics’ Marvel’s Avengers.

Het bedrijf had al aangegeven dat IP’s zoals Tomb Raider, Thief, Deus Ex en Legacy of Kain inbegrepen waren bij de deal. De omissie van Marvel’s Avengers en Marvel’s Guardians of the Galaxy riep natuurlijk wat vragen op bij investeerders. Daarop liet Embracer CEO Lars Wingefors weten dat het bedrijf eerst nog toestemming nodig had van een aantal externe partners.

Hieronder valt natuurlijk ook Marvel en daarom kan Embracer nog niet bevestigen dat Marvel’s Avengers en Guardians of the Galaxy inbegrepen zitten bij de deal. Daarbij is Marvel’s toestemming natuurlijk ook nodig voor de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de spellen.

“All games that have been developed by the studios are included in the transaction. However, a number of external approvals are needed from external partners in order to close this transaction, and potentially licensors, as you mention here, could be one of those approvals needed. I don’t expect any notable commercial agreement relating to the studios or this transaction to be declined by either regulatory parties or business partners; however, that remains to be seen. I think your question was relating to the two existing games and whether they will be still operated and built upon and changed from the existing plans today going forward. And I think that is the color I can give you on this.”

Wingefors laat ook weten dat het nog even wat tijd nodig heeft voordat het totaalplaatje helemaal duidelijk is. Die duidelijkheid word rond het sluiten van de deal tussen juli en september verwacht. Tot die tijd blijft het lot van de Marvel games onzeker, dit kan ook een reden zijn waarom Crystal Dynamics nog geen roadmap heeft uitgebracht voor toekomstige content.