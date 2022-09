Die-hard fans van The Last of Us kunnen morgen aan de slag met de vernieuwde versie van het origineel. Wij hebben de game al gespeeld en in onze special van gisteren kan je meer lezen. Ook kon je gisteren een lange gameplay trailer bekijken. Voor de originele release heeft het team destijds flink gewerkt aan de art direction, maar met de huidige techniek moest dat natuurlijk geüpdatet worden.

Het team vertelt in deze nieuwe video wat zij hebben gedaan om de game te verbeteren op dat vlak. Zo wordt met name aangegeven hoe de verbeterde belichting veel scènes beter tot hun recht laat komen, alsook de natuur die je in de verwoeste quarantainezones treft. Tussen neus en lippen door zie je af en toe ook wat gameplay voorbij komen, dus de video is zeker de moeite waard om even te kijken.