Vandaag is het dan zover: de remake van The Last of Us is verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Voor echte die-hard fans is dit een mooie uitgave om aan te schaffen, maar het is vooral interessant voor mensen die de game nooit eerder hebben gespeeld, zoals wij al aangaven in onze special. Naughty Dog vertelde gisteren al meer over de vernieuwde art direction en de nieuwe video gaat dieper op de combat in.

Zo vertelt Naughty Dog onder andere dat de AI van de vijanden op de schop is gegaan. In het origineel waren er lang niet zoveel vijanden tegelijk aanwezig in een gebied vanwege technische limieten op de PS3, maar dat is met de PS5 natuurlijk verleden tijd. Je zal dus meer vijanden tegelijk in gebieden tegenkomen die ook anders reageren dan voorheen. Ook de afweging om de ontwijk vaardigheid van Ellie met clickers uit The Last of Us: Part II in de remake te stoppen komt aan bod.