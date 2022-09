Eerder dit jaar heeft Ubisoft Skull and Bones al uitgebreid gedemonstreerd met een speciale livestream, maar Ubisoft had nog meer over de game te melden en daarom kwam de titel natuurlijk voorbij tijdens Ubisoft Forward vanavond. Tijdens de presentatie heeft de ontwikkelaar wat meer context gegeven bij de progressie die je zult boeken in de game als piraat.

Het draait logischerwijs volledig om je eigen schip, die je gaandeweg kunt opbouwen met beter materiaal zoals kanonnen en andere wapens, alsook armor en meer. Ook kun je je eigen vloot uitbouwen en natuurlijk elk schip van een eigen stijl voorzien, zodat je met een unieke look de zeeën onveilig kunt maken.

Hieronder drie video’s, waarvan een ‘breakdown’ van de game, een gameplay trailer en een cinematische trailer.

Meer over de game lees je in onze preview. Skull and Bones staat gepland voor een release op 8 november 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.